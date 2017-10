Giorgio Armani é eleita marca de luxo com maior reputação

A grife italiana Giorgio Armani foi nomeada a marca com maior reputação no setor do luxo, segundo um estudo elaborado pelo Reputation Institute, que mede a percepção do público em relação às empresas.

"Giorgio Armani não é apenas uma campeã italiana da excelência na moda, mas também, juntamente com empresas como Ferrero, Pirelli e Barilla, uma embaixadora de nossa reputação no exterior, entre as 100 companhias mais famosas do mundo", disse Fabio Ventoruzzo, diretor do instituto no país europeu.

De acordo com o ranking, a segunda marca de luxo mais conhecida no mundo é a suíça Rolex, enquanto a norte-americana Ralph Lauren ocupa a terceira posição.

A pesquisa avalia a percepção do público em relação a uma série de fatores, como qualidade dos produtos e serviços, responsabilidade social e ambiental e inovação. A Giorgio Armani foi fundada em 1975 pelo estilista homônimo e fabrica diversos produtos, como cosméticos, perfumes, relógios e ternos. (ANSA)