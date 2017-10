Expo Religião terá tributo a Rogério Duarte com ‘Jam Session do Santo Nome’

Após o sucesso do lançamento do musical ‘Jam Session do Santo Nome’, apresentado no trio elétrico da 11ª Edição das Águas de São Paulo, a artista Sri Madana Mohana traz o projeto para o palco da Expo Religião com participação do Afoxé Filhos de Gandhi.

‘Jam Session do Santo Nome’ é um tributo a Rogério Duarte, um dos mentores do Tropicalismo, que se tornou conhecido no meio espiritual por usar métrica dos cordelistas, para traduzir o 'Bhagavad Gita', publicado pela Companhia das Letras em 1998.

Considerado um dos mais importantes designers do país, a arte marcante de Rogério estampou várias capas de cantores tropicalistas, como, Caetano Veloso, Jorge Mautner, Gilberto Gil, Torquato Neto, Gal Costa, Tom Zé, Jorge Ben Jor, João Donato.

Sri Madana Mohana e Rogério Duarte viajaram o Brasil inteiro, entre 2000 e 2008 misturando, candomblé baiano, mantras e puxada carnavalesca do axé, com o movimento que leva o nome de Tropicália Transcendental, outra vertente do movimento tropicalista ligada às raízes orientais do tropicalismo a religião a literatura.

‘Taro Sagrado Dos Deuses Hindus’, de autoria de Sri Madana Mohana

Essa mistura de cânticos tradicionais e ritmos espirituais estão registrados no livro-CD ‘Taro Sagrado Dos Deuses Hindus’, de autoria de Sri Madana Mohana, lançado pela editora Pensamento.

Acompanhado de CD de Mantras com participação do Afoxé Filhos de Gandhi, com 22 Cartas Coloridas pintadas pela a artista plástica Cristina Jacome e prefacio de Jorge Mautner.

Serviço: ‘Jam Session do Santo Nome’

Data: 7 de outubro, às 18h30

Local: Expo Religião 2017 - Porto da Artes (Fábrica de Espetáculos) – Av. Rodrigues Alves, 302/321 – Centro - Boulevard Olímpico