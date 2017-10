Espetáculo em tributoa Elvis Presley terá apresentação no Rio em outubro       

Não por acaso, Elvis Presley segue sendo recordista de vendas até os dias de hoje, mesmo 40 anos após sua morte. Presley é o terceiro artista que mais vendeu discos na história da música, cerca de 500 milhões de unidades.

O 'Rei do Rock' (título justo e merecido) só perde em vendas para os Beatles e para Michael Jackson. Fenômeno que o torna um dos artistas mais imitados em todo o planeta. Todos os anos centenas de pessoas, de todos os cantos do mundo, se reúnem em Memphis, no Tennessee, para o 'Worldwide Ultimate Elvis Tribute Contest', um concurso que elege o melhor cover de Elvis Presley. Dentre os quesitos analisados estão: semelhança vocal, dança, forma de tocar violão, figurinos e até mesmo semelhança física. O concurso é transmitido pela televisão e é um dos eventos mais tradicionais do Tennessee.

Em 2012, Ben Portsmouth, britânico, desbancou 10 concorrentes na final do 'Worldwide Ultimate Elvis Tribute Contest' e se tornou o único artista não americano da história a vencer o concurso

Em 2012, Ben Portsmouth, um britânico, desbancou 10 concorrentes na final do torneio e se tornou o único artista não americano da história a vencer o concurso. Desde então, Ben ostenta o título de 'Melhor Cover de Elvis Presley do mundo'. Recentemente foi convidado por David Letterman para mostrar seu talento ao vivo em um dos programas de maior audiência dos Estados Unidos e todos os anos executa uma extensa turnê mundial, com apresentações em diversos países e temporada em Las Vegas, onde se apresenta no lendário palco do hotel Hilton, onde Elvis pisou nada mais, nada menos, do que 837 vezes.

No show, ao lado de uma super banda, Portsmouth interpreta todos os grandes clássicos de Elvis Presley, passando em revista todas as fases de sua carreira, com inúmeras trocas de figurino, instrumentos de época, naipe de sopros e backin vocals.

O público terá a oportunidade de ver as diferentes fases da carreira de Elvis, com interpretações de clássicos que vão do inicio de sua carreira, como 'Jailhouse Rock' e 'All Shook Up' - do período que Elvis brilhava no cinema no final do anos 50 - até seus sucessos dos anos 60 e 70, como 'Love Me Tender', 'Blue Suede Shooes', 'It’s Now or Never', 'Bridge Over Troubled Water', 'Kiss Me Quick', 'Can’t Help Falling In Love', 'Surrender', 'Suspicious Minds' e tantos outros que marcaram várias gerações.

Um espetáculo único a nível mundial, brindando todos os fãs do rock e da música pop internacional.

