Projeto ‘A Escola vai à Ópera’ apresenta montagem inédita de ‘O Menino Maluquinho’

O projeto ‘A Escola vai à Ópera’, da UFRJ, apresenta a montagem inédita da ópera infantil ‘O Menino Maluquinho’, nos dias 10, 11, 12 e 14 de outubro, no Salão Leopoldo Miguez da Escola de Música da UFRJ.

O elenco é formado por 10 cantores do conjunto vocal Brasil Ensemble, 50 crianças do Coral Infantil da Universidade e orquestra de câmara composta por instrumentos de sopros e percussão.

Lançado em 1980 na Bienal do Livro de São Paulo, ‘O Menino Maluquinho’, de Ziraldo, completa 37 anos e já virou história em quadrinhos, peça de teatro, filme, série de TV e ópera. Originalmente escrita em inglês com o título de ‘Crazy Boy’, esta versão é cantada em português, em um ato dividido em dez cenas, com 50 minutos de duração, tendo música de Calimério Soares e libreto de Nilson Nunes.

Esta é a oitava ópera do projeto ‘A Escola vai à Ópera’, que já recebeu mais de dez mil alunos da rede pública e particular de ensino. Esta montagem tem direção geral de Maria José Chevitarese, direção cênica de José Henrique Moreira e regência de Ernani Aguiar e Kaique Stumpf.

Serviço: ‘A Escola vai à Ópera’ apresenta ‘O Menino Maluquinho’

Récitas para Escolas: Terça-feira, 10 de outubro, às 14h30, e quarta-feira, 11 de outubro, às 14h30 (agendamento com antecedência pelo e-mail aescolavaiaopera@gmail.com)

Récitas Abertas ao Público: Terça-feira, 10 de outubro, às 18h30, quinta-feira, 12 de outubro, às 16h, e Sábado, 14 de outubro, às 16h

Local: Salão Leopoldo Miguez - Escola de Música da UFRJ - Rua do Passeio, 98 - Centro do Rio

Entrada Franca

Classificação Livre

Mais informações: 2240-1441