Outubro Rosa: Exposição reafirma a beleza da mulher após o câncer de mama

A exposição 'Resiliência', ensaio fotográfico realizado com 16 mulheres de diferentes regiões da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, exibe histórias de superação do câncer de mama.

A mostra, que é uma iniciativa do Projeto Peito Aberto, acontece até 31 de outubro simultaneamente em Nova Iguaçu/RJ e Laranjeiras do Sul/PR.

Como verdadeiras Phoenix, pássaro da mitologia grega que renasce das próprias cinzas, elas uniram-se com o objetivo de apresentar a sobrevida existente após a doença.

Para a idealizadora do evento, a jornalista Andrea Vale, a importância do ensaio é através da fotografia exibir empoderamento, beleza e arte. "A lente da câmera imprime um lado mais humano. Sabemos que a fotografia tem um grande poder de elevar a auto-estima e isso pode ser um poderoso componente psicológico para essas mulheres que participaram como modelos voluntárias", explica.

Madrinha do projeto, a jornalista Regina Volpato, estará no coquetel de lançamento da exposição, que irá acontecer dia 11/10, às 17h30, na Casa de Cultura Ney Alberto, em Nova Iguaçu. A partir do dia 13, estará aberta ao público com entrada gratuita.

Paralelamente a exposição fotográfica Resiliência, o público também poderá assistir ao documentário "Existe um mar de possibilidades", que contou com a participação emocionante de cinco mulheres narrando suas impressões desde o diagnóstico até a superação da doença.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa é de 60 mil novos casos por ano em mulheres cada vez mais jovens. Quanto mais cedo, porém, o diagnóstico, mais chances de cura. A entidade informa que, quando descoberto no início, há 95% de probabilidade de recuperação total.

Serviço: Exposição Resiliência

Abertura: 11 de outubro, das 17h30 às 20h (evento fechado)

Temporada: a partir de 13 de outubro, das 10h às 17h

Local: Casa de Cultura Ney Alberto - Rua Getúlio Vargas, 51 - Centro, Nova Iguaçu - RJ

Telefone: (21) 3779-1180

Entrada gratuita