Itália promove Festival da Polenta neste final de semana

A pequena cidade de Storo, no norte da Itália, receberá neste fim de semana a 3ª edição do Festival da Polenta, com uma disputa de receitas diferentes do tradicional prato italiano.

O objetivo do evento é destacar a importância da agricultura de regiões montanhosas da Itália e a fabricação de farinhas em vilarejos, assim como resgatar as diferentes receitas de polenta que passam por gerações, como a polenta carbonèra, a polenta de batatas, a polenta macafana e a polenta "cucia".

Além da gastronomia, o festival conta com atrações musicais, folclóricas, leituras de cantos populares regionais, as quais serão apresentadas na noite de sexta-feira (6).

Na noite de sábado (7), haverá uma conferência na Coop Agri90, em Storo, sobre o tema "Ouro vermelho, ouro branco", organizado pela entidade Slow Food para analisar o impacto da agricultura regional.

"A identidade de um vilarejo é fundamental para conferir valor agregado ao território todo. A polenta é, com toda certeza, uma das receitas principais contra o desperdício e a favor do reúso, além de ser um alimento natural fundamental na dieta", disse o especialista Giampietro Comolli.

Ao longo de todo o domingo (8), o público poderá encontrar pelas ruas de Storo as receitas de polenta que concorrem no festival.

Há a opção de um pacote de 13 euros que dá direito a provar 8 polentas, além de beber água e vinho. Parte da verba será doada às vítimas dos terremotos na Itália.

Haverá pontos de venda na Piazza Malfer, Piazza Unità d'Italia, Piazza Teresio Cortella, Piazza Europa, Piazza L. Grassi, Piazza Francesco Cortella e Piazza New Store. O vencedor será anunciado no mesmo dia. No ano passado, cozinheiros de Condino venceram o evento com uma receita de polenta carbonèra.