Espetáculo 'A Bela e a Fera' encanta  crianças no São Gonçalo Shopping

O São Gonçalo Shopping preparou uma programação especial para o mês das crianças. Neste domingo, dia 08, os pequenos vão se encantar com o espetáculo A Bela e a Fera, que acontecerá na Praça de Alimentação, às 17h.

Na história, Bela é uma mulher inteligente, mas considerada diferente pelos moradores de onde vive. O pai da jovem, Maurice, é um inventor não compreendido. Bela é cortejada por Gaston e apesar de todas as moradoras do lugarejo o acharem um homem bonito, ela não o suporta, pois vê nele uma pessoa primitiva.

Atração gratuita, espetáculo 'A Bela e a Fera' faz parte da programação especial do Clubinho no mês das Crianças

Quando o pai de Bela vai a uma feira, demonstrar sua nova invenção, acaba se perdendo na floresta, onde é atacado por lobos. Desesperado, Maurice procura abrigo em um castelo e acaba tornando-se prisioneiro do senhor do lugar: uma Fera que, na verdade, é um príncipe amaldiçoado por uma feiticeira por ter lhe negou abrigo.

Quando Bela percebe que algo aconteceu ao seu pai, vai à sua procura. Ao chegar no castelo, ela faz um acordo com a Fera: caso seu pai fosse libertado, Bela ficaria no castelo para sempre. E a Fera concorda.

Todos os serviçais do castelo, que também foram amaldiçoados e transformados em objetos falantes, sentem que esta pode ser a chance de quebrar o feitiço. Mas isto só acontecerá se a Fera amar alguém que retribuir o seu amor. Entretanto, isso precisa acontecer rapidamente, pois quando a última pétala de uma rosa encantada cair, o feitiço não poderá ser mais desfeito.

Serviço: Clubinho da Alegria apresenta 'A Bela e a Fera'

Data: 8 de outubro, domingo, às 17h

Local: Praça de Alimentação do São gonçalo Shopping - Avenida São Gonçalo 100, Boa Vista

Evento gratuito

Mais informações: www.saogoncaloshopping.com.br