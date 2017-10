Escritor Kazuo Ishiguro ganha prêmio Nobel de Literatura

O escritor nipo-britânico Kazuo Ishiguro foi anunciado nesta quinta-feira (5) como o vencedor do prêmio Nobel de Literatura deste ano. A escolha foi divulgada em um evento em Estocolmo, na Suécia.

De acordo com o Comitê do Nobel, Ishiguro retrata em seus livros temas como "memória, passagem do tempo e desilusão pessoal". O anúncio oficial ainda destaca que as obras do nipo-britânico têm "grande força emocional" e "desvendou o abismo sob nossa sensação ilusória da conexão com o mundo".

Considerado um dos prosadores contemporâneos mais aclamados, o autor tem entre suas principais publicações "O Gigante Enterrado", "Não me Abandone Jamais" e "Vestígios do Dia", que já rendeu a ele, em 1989, o Man Booker Prize, outro dos grandes prêmios internacionais de literatura.

Kazuo Ishiguro, Nobel de Literatura 2017

No Brasil, suas obras são editadas pela Companhia das Letras, que também lançou "Noturnos" e "Quando éramos órfãos".

Nascido em Nagasaki, no Japão, em 1954, Ishiguro se mudou para a Inglaterra aos cinco anos de idade. Ao longo de sua carreira, o escritor publicou ao todo oito livros.