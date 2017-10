Banda argentina Onda Vaga faz única apresentação no Rio, dia 5 de outubro

Há dez anos na estrada, o grupo Onda Vaga se apresenta no Rio de Janeiro no dia 5 de outubro, no Galpão Ladeira das Artes, no Cosme Velho.

A banda argentina começa na cidade a turnê latina de seu quarto álbum 'OV IV', lançado em abril deste ano. No repertório, sucessos como 'El As', 'Leona' e 'Despedida', produções que combinam rumba, cumbia, reggae, rock e tango. É a segunda vez que a banda formada por Nacho Rodríguez, Marcelo Blanco, Marcos Orellana, Tomás Justo Gaggero e Germán Cohen toca no Rio de Janeiro.

O evento, organizado pelo Galpão Ladeira das Artes e O Cerco Produções Independentes, em parceria com a Difusa Fronteira, terá show de abertura com Iuri Andrade, e discotecagem com o DJ Eppinghaus. Depois da apresentação no Rio, o Onda Vaga faz shows em São Paulo, dia 6, e Porto Alegre, dia 7, e segue para shows no Chile, Equador, Colômbia e México.

Serviço: Show Onda Vaga

Data: 5 de outubro, das 19h às 23h

Local: Galpão Ladeira das Artes: Rua Conselheiro Lampreia, 225 - Cosme Velho

Ingresso R$50. Vendas no site: https://goo.gl/42PoSd