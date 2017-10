Roman Polanski é acusado mais uma vez de abuso sexual

O cineasta Roman Polanski, de 84 anos, foi acusado, mais uma vez, de abusar sexualmente de uma menor de idade. Desta vez, a atriz alemã Renate Langer, de 61 anos, admitiu que foi assediada em 1972, quando tinha 15 anos, segundo informou o jornal norte-americano "The New York Times".

Segundo a atriz, o abuso teria acontecido no vilarejo de Gstaad, no sudoeste da Suíça, em fevereiro de 1972. Polanski conheceu Langer em uma agência de modelos, quando ainda era menor de idade. Como pedido de desculpa pelo abuso, o cineasta ofereceu para a alemã um papel no filme "Quê?".

Renate ainda confirmou que manteve em sigilo os abusos e só revelou posteriormente ao seu namorado. "Minha mãe teria um ataque cardíaco. Eu tinha vergonha, me sentia perdida e sozinha", declarou.

Ainda segundo a atriz alemã, Polanski a estuprou uma outra vez após as gravações do filme "Que?". Ela alegou que, para se defender, precisou lançar uma garrafa de vinho e um frasco de perfume no cineasta. Renate Langer é a quarta mulher a acusar publicamente o diretor Roman Polanski de abuso sexual contra uma menor de idade.

A acusação mais famosa foi de Samantha Geimer, que afirmou ter sido dopada e estuprada pelo diretor quando tinha somente 13 anos.

Roman Polanski é conhecido por ser diretor dos filmes "O Pianista" e "O Bebê de Rosemary".(ANSA)