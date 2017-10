Louis Vuitton inaugura sua 2ª 'Maison' em Paris

Considerada a líder do grupo de marcas francesas LVMH, a grife Louis Vuitton inaugura nesta quarta-feira (4) a sua mais nova monumental "boutique-atelier", a Maison Vendôme.

A loja é dividida entre dois edifícios históricos da capital francesa, o Hotel Baudet de Morlet e o Heuzé de Vologer, em uma das praças parisienses mais conhecidas da cidade. Instalada no endereço 2 Place Vendôme, o ambiente foi planejado e reinstalado pelo arquiteto Peter Marino.

Depois da imensa "maison" na famosa Avenida Champs-Elysées, esta é a segunda loja emblemática parisiense da Louis Vuitton em um dos lugares símbolos do luxo francês.

Localizada em um dos últimos andares, com uma vista exuberante para a Place Vendôme, a boutique disponibiliza, entre outras coisas, uma alfaiataria com um salão reservado para os clientes, que podem comprar desde um traje de gala a um vestido de noiva sob medida.

Objetos de viagem, moda, joias, confecções de relógios, produtos de coro, fragrâncias, sapatos e diversas peças da alta costura também poderão ser encontrados na nova maison. Segundo a imprensa local, o investimento usado para a reestauração do edifício histórico custou cerca de 200 milhões de euros. A reforma exigiu quatro anos de trabalho. Com isso, a "maison LV" confirma a vontade da grife de fortalecer sua presença na França. Para marcar a inauguração da loja, a famosa marca francesa apresentará sua nova coleção primavera-verão de 2017 no próximo dia 5 de outubro.