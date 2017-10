Cia Folclórica do Rio - UFRJ comemora 30 anos com espetáculo homônimo no Teatro Angel Vianna

A Companhia Folclórica do Rio - UFRJ comemora 30 anos apresentando espetáculo homônimo no Teatro Municipal Angel Vianna, na Tijuca, de 6 a 8 de outubro.

Durante 100 minutos, os 40 integrantes do grupo reproduzem espetáculos antigos da Companhia, como 'Tamborzada' e 'Brasileirices', além de danças do Pará, danças gaúchas, dança de São Gonçalo, pastoris, cirandas, choros, sambas, cantigas de Villa-Lobos e Luiz Gonzaga.

A Companhia Folclórica do Rio - UFRJ comemora 30 anos

A direção musical fica com Luciano Câmara e a artística com Eleonora Gabriel. A regência do espetáculo é do maestro Leonardo Bruno.

A apresentação terá trilha formada por tambores, violas de 10 cordas e sopros, músicas autorais e tradicionais. A cenografia contará com bonecos gigantes e mamulengos, e os sapateados e rebolados revelarão a história e cultura popular do país.

Serviço: Companhia Folclórica do Rio-UFRJ 30 anos - O Espetáculo

Data: 06 a 8 de outubro. Sexta e sábado, às 19h30. Domingo, às 18h

Local: Teatro Municipal Angel Vianna (Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro) - Av. José Higino, 115 - Tijuca - Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia entrada)

Classificação Livre

Mais informações: 21 3238-0601