Musical Clube se apresenta no próximo domingo, 08, no Cobal do Humaitá

Misture alguns dos maiores sucessos musicais com sambas, marchas, samba-enredo e aquelas músicas nacionais que atravessam gerações, deixe o quadril no embalo, dance e divirta-se; esse e o tom do Musical Clube!

Com repertório eclético recheado de sucessos atemporais, a banda Musical Clube é composta por sete músicos de diferentes gerações. Juntos há mais de oito anos em projetos e saraus.

Tendo à frente Ary Dias, percussionista do grupo A Cor do Som, a banda traz a tradição musical com três filhos dos famosos MPB4 E Quarteto em Cy: no baixo João Faria, na voz e no cavaquinho, Chico Faria, e no Violão, o arranjador Pedro Reis. Representando a nova geração de cantoras cariocas, Maria Thalita de Paula divide os microfones com Chico Faria. Completa o grupo, Luiz Urjaiss na bateria.

Apresentação acontece no próximo dia 8, no Cobal do Humaitá com a participação especial de Luciane Dom

Toda semana um convidado especial junta-se ao grupo. Em apresentações anteriores, o grupo recebeu; Ana Costa, Júlia Vargas, Mariana Baltar e Armandinho.

Nesta edição a convida será a cantora e compositora Luciane Dom.

No repertorio,clássicos como; Palpite infeliz, Rosa Morena, Com que roupa, Coração Leviano, Vai Vadiar, Explode coração entre outros.

Serviço do Show:

Dia 08/10 – Das 18h30 às 22h (evento semanal)

Classificação etária - 14 anos

Entrada Franca.

Serviço Espírito do Chopp:

Endereço – Cobal do Humaitá 446 – lojas 3 e 4

Telefone – 2266-5599

Horário de funcionamento – 11h/1h (sexta e sábado até 2h)

Aceita todos os cartões