Escola de Artes Visuais do Parque Lage oferece aula gratuita com crítico de arte

Professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e crítico de arte e arquitetura, Guilherme Wisnik, dará uma aula pública na quarta (04/10), na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, das 14h às 17h, sobre intuição trágica e repouso, com mediação de Ulisses Carrilho. A aula é parte da programação do seminário que integra a terceira edição do Prêmio Reynaldo Roels Jr., que acontece em parceria com o MAC-Niterói. Sobre a aula:

Oscar Niemeyer: intuição trágica e repouso – Frequentemente interpretada como expoente de um hedonismo tropical e barroco, a arquitetura de Niemeyer, no entanto, pode ser interpretada como emblema de uma ruptura definitiva (moderna) com a unificação espacial barroca, individuando a arquitetura em formas isoladas e escultóricas. Daí o vazio impenetrável que envolve muitos de seus edifícios, como uma paisagem pintada por De Chirico.

Biografia:

Guilherme Wisnik (São Paulo, 1972).

Vive em São Paulo. Professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Crítico de arte e arquitetura, é autor de livros como Lucio Costa (2001), Caetano Veloso (2005) e Estado crítico: à deriva nas cidades (2009). É membro da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e da Latin American Studies Association (LASA). Foi curador da X Bienal de Arquitetura de São Paulo (2013), da Ocupação Cildo Meireles (2011), e da exposição Paulo Mendes da Rocha: a natureza como projeto (2012).