'descartes', de Myriam Glatt, ocupa 3 salas no Centro Cultural Correios

Depois de abrir individuais em dois importantes centros culturais este ano, a artista visual Myriam Glatt é convidada a expor no Centro Cultural Correios, no Centro, a partir do dia 7 de outubro, totalizando sua quinta individual em apenas dois anos. 'descartes', que tem a grafia em caixa baixa, ocupa três salas do segundo andar, totalizando 615m², cada qual com uma linguagem diferente.

Na primeira, a 'Sala do Papel', Myriam apresenta o relevo/instalação de papelão reciclado, material já trabalhado por ela, desta vez com 9 metros, além de oito relevos menores e uma série de pinturas de rosas vermelhas sobre jornal intitulada 'Série Periódicos'.

Composição relevo em papelão pintado é uma das obras da mostra 'descartes', de Myriam Glatt, que cumpre temporada no Centro Cultural Correios

Nela, foram utilizados recortes de importante jornal carioca com matérias escritas sobre arte, material que ela vem coletando há quatro anos. Uma parte desta sala será ocupada com desenhos, totens com cadernos que vem trabalhando há cinco anos com estudos sobre formas vegetais.

A segunda sala, 'Pinturas', abriga 11 pinturas sobre telas sendo, dois dípticos e um políptico com tema extraído de recortes de papelão e uma série de bananas.

Já a terceira sala, 'Mídia', exibirá vídeo e um painel com 37 fotos da série 'O Intruso', onde a artista fotografa um caixote de papelão no meio da floresta, percebido como um intruso na natureza, bem como no vídeo de uma cachoeira. O intruso se fará presente no chão dessa sala.

“Os temas repetição, natureza, tempo e apropriação são recorrentes em meu processo. É deles que me alimento e transformo em objeto de criação”, sintetiza Myriam, que durante o mês de outubro também estará expondo no Centro Cultural Justiça Federal.

Serviço: 'descartes' - Myriam Glatt abre sua quinta individual com uma instalação de 9 metros, vídeo, fotos e 11 pinturas

Abertura: dia 7 de outubro, sábado, às 16h

Temporada: 8 de outubro a 2 de novembro, de terça a domingo, das 12h às 19h

Local: Centro Cultural Correios - (2º andar) - Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro

Entrada franca

Mais informações: 2253-1580