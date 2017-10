Charles Theone lanca novo CD com participação de Daúde e Rita Benneditto

O cantor, compositor e ator Charles Theone lança seu novo álbum, sábado, dia 07 de outubro, no Solar Botafogo, em show que reúne um toque de cada movimento sonoro vindo de Pernambuco. O show tem participação especial das cantoras Daúde e Rita Benneditto.

O cantor entra em cena munido de suingue e intensidade. Dialoga com o mangue, as guitarras psicodélicas que fervilharam na contracultura recifense, os petardos rítmicos e poéticos da Geração Nordeste 70, a essência dos mestres ancestrais.

Dentre as canções autorais que integram o álbum, entram músicas com balanço de bossa (‘Doce’) e soul (‘Noite Negra’), maracatu (‘Pai do Samba’) e caboclinho (‘Caboclo de Lança’), forró de gafieira (‘Cuidado com Mané’), xotes delicados (‘Maçã Dourada’, ‘Viço’) e psicodelia pesada (‘Estrela da Paz’).

O show inclui hits da música universal brasileira, como ‘Festa’, de Gonzaguinha; ‘Coroné Antonio Bento’, de Tim Maia; ‘Embolada do Tempo’, de Alceu Valença; ‘Garoto de Aluguel’, de Zé Ramalho.

A produção e direção musical do disco são de Paulo Rafael, o mago da guitarra cujo som há décadas emoldura os clássicos de Alceu Valença. Por falar em Alceu, Charles é um dos protagonistas do filme ‘A Luneta do Tempo’, escrito e dirigido pelo bardo de São Bento do Una. Na tela, encarna o vilão Antero Tenente, com cara de malvado favorito e coração de menino do Brasil.

Evento marcará também o lançamento do clipe do primeiro single, ‘Noite Negra’.

Entre o amor e a insolência, seu som propõe uma vitaminada mistura de ritmos com alma pop e pés fincados na identidade brasileira, planetariamente nordestina, espiritualmente afro-panamericana.

Com um currículo que inclui participações dentro e fora do país no Maracatu Nação Pernambuco e no Balé Popular do Recife, Charles Theone expressa um Brasil que balança e incendeia os carnavais. Como quem não quer nada, ele abraça o mundo, arrodeia a gente, corre sem parar.

Serviço: Charles Theone apresenta novo CD 'Charles Theone'

Data: 7 de outubro, sábado, às 21h

Local: Solar Botafogo - Rua General Polidoro 180, Botafogo

Ingresso: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia), R$ 30 (lista amiga)

Mais informações: 2543-5411