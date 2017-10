Cacau brasileiro ganha espaço na União Europeia

O cacau brasileiro está ganhando cada vez mais espaço em diversos países da Europa, inclusive a Itália.

Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), as vendas do fruto para nações da União Europeia cresceram 45% em 2016, totalizando 311 toneladas.

Já para o mercado italiano, as exportações tiveram uma alta de 83%, quase o dobro da média no bloco, e chegaram a 0,6 tonelada. Além disso, as entidades afirmaram que, pelos resultados do primeiro semestre de 2017, a tendência é de crescimento.

O Brasil é o quinto maior produtor de cacau do mundo e conta com um amplo programa de incentivo à indústria em determinadas regiões, como os estados da Bahia e do Pará.