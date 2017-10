'Joias verdes' são destaque em feira na Itália

Nada de ouro, prata ou platina. As "joias verdes", feitas a partir de materiais alternativos, foram a grande atração da Vicenzaoro, feira internacional do setor joalheiro que ocorre em Vicenza, no norte da Itália.

O evento ocorreu entre 23 e 27 de setembro de 2017 e mostrou a infinidade de matérias-primas que podem ser usadas na produção de joias, como o alumínio, um dos materiais mais apreciados pelos visitantes. Além de ser resistente, ele oferece a possibilidade de criações inovadoras e complexas.

As joias feitas com titânio também foram bem recebidas, apesar da dificuldade em se trabalhar com o material. Além disso, o cobre também caiu nas graças dos consumidores, principalmente quando está em contraste com o vidro.

A tendência mostra que existe um mundo de variedades para experimentar, com preferência pelo uso de materiais reciclados, atraindo clientes mais jovens e atentos às questões ambientais.

(ANSA)