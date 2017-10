Aos 66 anos, morre o músico norte-americano Tom Petty

Morreu nesta segunda-feira (2), aos 66 anos de idade, o músico norte-americano Tom Petty, que havia sido encontrado inconsciente em sua casa em Malibu, nos Estados Unidos, no último domingo (1º).

Petty foi levado às pressas a um hospital e internado na unidade de terapia intensiva (UTI), mas a ausência de atividade cerebral fez a família autorizar o desligamento dos aparelhos que o mantinham vivo. Ele sofrera uma parada cardíaca.

O músico liderava a banda Tom Petty and the Heartbreakers e também integrou o supergrupo Traveling Wilburys, junto com nomes como Bob Dylan e George Harrison, no fim da década de 1980.