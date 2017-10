Será inaugurada exposição inédita “Serra da Capivara – Homem e Terra”

O Sebrae no Piauí, o Sebrae Nacional e o CRAB apresentam a partir do dia 3 de outubro de 2017, para convidados, e no dia seguinte para o público, a exposição inédita “Serra da Capivara – Homem e Terra”, que traz a beleza e o mistério da unidade de conservação arqueológica considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Com curadoria de Renato Imbroisi, designer de artesanato e tecelão, a exposição reúne peças de cerâmica produzidas por 32 mestres ceramistas, além de raras obras pré-históricas, também de cerâmica, do acervo do Museu do Homem Americano, no Piauí – que nunca saíram da reserva técnica da instituição.

Video projeções com imagens do local, onde estão instalados 1.200 sítios arqueológicos, e um espaço interativo onde o público poderá simular a escavação de um sítio arqueológico em uma mesa digital, em busca de vestígios dos primeiros homens que viveram no continente americano, também estarão na exposição. Ao final, estará um vídeo em looping com Niède Guidon (1933), arqueóloga paulista que há mais de 40 anos se dedica à causa do Parque Nacional Serra da Capivara, desenvolvendo estudos no local e atraindo pesquisadores brasileiros e da comunidade científica internacional. A Serra da Capivara possui a maior concentração conhecida de sítios arqueológicos nas Américas, com datações que atestam a presença do homem pré-histórico no continente americano há pelo menos 48 mil anos.

Mostra reúne peças de cerâmica produzidas por 32 mestres ceramistas

“Esta exposição irá mostrar para o Brasil esse patrimônio de valor inestimável que temos encravado no semiárido piauiense e ainda pouco conhecido internamente. Já fizemos exposições em vários países e algumas no território nacional. No mundo todo, os patrimônios históricos recebem milhões de visitantes por ano, gerando renda nos destinos, como é o caso da França, onde o turismo é o maior peso do PIB. E é isso que precisa acontecer no Piauí. A Serra da Capivara é incomparável e o brasileiro deve se apropriar disso”, afirma a arqueóloga Niède Guidon.

O curador da exposição conta que “Serra da Capivara – Homem e Terra” apresenta “de forma lúdica e artística, por meio de recursos cenográficos arquitetônicos e tecnológicos, o ambiente da Serra da Capivara, com sua natureza, formações rochosas, inscrições rupestres e objetos encontrados em mais de mil sítios arqueológicos, datados de milhares de anos”.

Para mergulhar neste impressionante universo, o público irá percorrer quatro espaços seguidos: Sala Arqueologia,Sala Inscrições Rupestres,Sala Mestres Ceramistas, eSala Oficina. “São riquezas únicas, que nos remetem a um passado bem distante e que servem de inspiração para o artesanato em cerâmica, desenvolvido por habilidosos mestres ceramistas que, com terra da sua terra, produzem objetos de alto valor agregado. Será uma exposição muito rica, uma verdadeira viagem virtual pela Serra, com um escala na unidade de produção em cerâmica”, explica Renato Imbroisi.

“Colocaremos no CRAB uma exposição do mais eloquente cenário dos primeiros homens das Américas. Para nós é motivo de orgulho chegar a uma das principais capitais do país com um acervo tão rico e expressivo. Esperamos que esse evento possa contribuir para incrementar o turismo na região, potencializando a produção artesanal. A exposição é também um reconhecimento ao trabalho e dedicação da Dra. Niède Guidon, que tem sua história de vida e profissional intimamente ligada à Serra da Capivara. O apoio do Sebrae Nacional e do Sebrae Rio de Janeiro tornou o nosso projeto ainda mais grandioso. Chegaremos à capital fluminense de maneira triunfal”, diz o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Piauí.

De acordo com o diretor superintendente do Sebrae no Piauí, Mário Lacerda, essa exposição é uma oportunidade ímpar para todos conhecerem o que é a Serra da Capivara e sua riqueza histórica, cultural e artesanal. “Vamos levar conteúdo de relevância mundial para o CRAB, já que se trata de um Patrimônio Cultural da Humanidade, mas que ainda tem pouca visibilidade. É uma exposição diferenciada, que mescla conteúdo museológico com o trabalho dos artesãos ceramistas locais. A nossa expectativa é a melhor possível, já que essa será uma oportunidade única, para muitos, de conhecer um pouco da história dos homens mais antigos das Américas”, destaca.