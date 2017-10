Rodrigo Novo revela canção inédita em sessão acústica

O cantor e compositor Rodrigo Novo explora os sentidos em sua nova canção, “Cego”. Divulgada em formato de vídeo acústico, como parte da sessão Ao Vivo na Sala de Estar, a canção expande o cancioneiro do artista capixaba, que lançou recentemente seu EP de estreia, “Lá e Cá”.

Assista “Cego”: https://youtu.be/CmSa8qgEp9o

Rodrigo Novo escolheu o canal do Estúdio Sala de Estar para fazer a estreia de sua mais nova canção. A ideia inicial seria recriar uma das composições já presentes no EP, mas a equipe do estúdio sugeriu gravar “Cego” logo após ouvir a música, apresentada por Novo despretensiosamente durante a gravação. O cantor topou o desafio, já pensando em levar essa e outras canções aos palcos - e, num futuro próximo, de volta ao estúdio.

“Preciso ampliar o repertório, para poder fazer shows, então achei legal a ideia de ter uma música diferente fora do EP, para as pessoas já irem conhecendo. Gostaria de tocar ‘Cego’ no show em algum momento. E acho também que nada impede de eu gravar ela depois, num próximo disco, de repente”, adianta.

Representante da efervescente cena de Vitória, o músico Rodrigo Novo divulga seu projeto solo. Após integrar bandas de destaque no cenário independente, em especial como guitarrista, o artista agora assume de vez a faceta de cantor e compositor com o EP “Lá e Cá”, já disponível nas principais plataformas de streaming.

Ouça “Lá e Cá”: http://bit.ly/LaeCaSpotify

O projeto solo de Rodrigo Novo surge após uma residência de mais de um ano em Londres, entre 2013 e 2014. Na bagagem, o artista levou um violão como companhia. A vontade de escrever canções veio desse formato minimalista. Algum tempo depois e já de volta ao Brasil, Novo optou por dar ao projeto a sua personalidade, incorporando seus talentos como cantor, compositor, produtor musical e instrumentista.

Agora, o álbum vem para a apresentar uma faceta diferente desse artista múltiplo, calcada na experimentação e na música brasileira. O clima solar do EP dá lugar à atmosfera intimista do vídeo de “Cego”.

O Estúdio Sala de Estar promove as sessões ao vivo como um incentivo à disseminação da música autoral do Espírito Santo. A iniciativa busca oferecer material de qualidade para ampliar o espaço da música capixaba no cenário nacional. O novo projeto já recebeu também a banda A Sós.

