Leão milenar destruído por terroristas em Palmira é restaurado e volta a ser exposto

A estátua do Leão de Allat está sendo exibida no Museu Nacional de Damasco depois do monumento de 15 toneladas fortemente danificado pelos militantes do Estado Islâmico, ser submetido a restauração.

"Era um símbolo internacionalmente conhecido de Palmira, estava em frente ao museu. Todos os turistas que visitavam Palmira e o museu tinham uma foto com ele", disse o arqueólogo polonês Bartosz Markowski, que trabalhou na reconstrução da estátua que data do século I d.C.

O Estado Islâmico destruiu vários pontos de riqueza histórica incalculável, incluindo o Arco do Triunfo e o Teatro Romano, depois que o grupo assumiu o controle de Palmira, cidade eleita patrimônio mundial da UNESCO em 2015.

