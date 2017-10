Espetáculo Ghost está em cartaz no Teatro Bradesco Rio

Ghost - O Musical é um espetáculo baseado no filme norte-americano, Ghost – Do outro lado da vida, de 1990, dirigido por Jerry Zucker, com roteiro de Bruce Joel Rubin e estrelado por Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg.

Ghost conta a atemporal e forte história do jovem casal, Sam Wheat e Molly Jensen, muito apaixonados, que é interrompida por um assalto que resulta na morte de Sam. Preso neste plano, o espírito de Sam descobre a verdade por trás de seu assassinato e conclui que Molly está em perigo.

Musical teve sua estreia mundial em Manchester, Inglaterra, em 2011

Enquanto ele busca mais pistas e tenta proteger Molly, ele encontra a falsa vidente Oda Mae Brown. Embora ela tenha sido uma fraude por muitos anos, Sam descobre que ela realmente pode ouvi-lo e pede ajuda para que possa se comunicar com Molly através dela e, assim, alertá-la sobre os riscos que corre.

Com roteiro também de Bruce Joel Rubin, o musical teve sua estreia mundial em Manchester, Inglaterra, em 2011, passou pelo West End de Londres e chegou a Broadway em 2012, antes de seguir em turnê por outros países.

Duração: 150 min.

Classificação: Livre

Serviço:

Até 05 de novembro

Sexta, sábado e domingo

Teatro Bradesco Rio (Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)

www.teatrobradescorio.com.br