Café Cultural abre Outubro Rosa em São Pedro da Aldeia

Com entrada franca, a IV Edição do Café Cultural inova mais uma vez e reúne 48 talentosos artistas de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Rio das Ostras, Arraial do Cabo, Araruama e Armação dos Búzios. A programação promete momentos inesquecíveis. A festa multicultural acontecerá no dia 4 de outubro, das 18h às 22h, na Cafeteria Piazza Navona, em São Pedro da Aldeia (Loja Havan).

De múltiplos sentidos, o tema escolhido foi “Entrelaços”. Como bem explica o empresário Francisco Carlos, “são laços de vida, de amizade, do entendimento do homem sobre a mulher, da mulher sobre o homem, do presente com o passado. Da preocupação com o outro. Do entendimento coletivo, dos laços que nos unem a outros”. A “festa multifacetada” é comandada pela jornalista e comunicadora Iva Maria.

O Café Cultural entrelaça gerações e oferece apresentações musicais com o professor multi-instrumentista Celso Cordeiro, o harmonicista (gaitista) Wilson Mendonça e a estudante de violino Maria Alice. A parte poética fica por conta de Elvira Barroso, José Antônio Mendes e o repentista Cláudio Washington. Durante o evento, acontecerá simultaneamente noite de autógrafos com lançamento de livros dos escritores Meri Damaceno, Luciana Branco, Jaqueline Brum, Monica Cabral e Vera Lilian O ator e diretor Yuri Vasconcellos apresenta o esquete “Causos de Cabo Frio” e tem ainda contação de história para adultos com Rosana Andréia e artistas pintando ao vivo.

O Stúdio Fama apresentará o número de Jazz “Telegrama”, com a participação de 10 bailarinas; e o Genesis Fam, Grupo de Dança Urbana, composto por 13 dançarinos, apresentará a coreografia “Felling”. O professor de dança Khristian Giovanney e a dançarina Rebeca Mello vão explorar temas variados da dança de salão. O evento contará ainda com exposições de fotografias de Paulo César Albuquerque; de artesanato com Eliane Guedes, Cristina Moraes, Leomar Cortez e Júnior Cruz; com esculturas de J. C. Moraes; e artes plásticas com Deborah Carmo de Mello, Maria Sofia, Franciscone Fonseca de Araújo e Noédia Eler de Oliveira.

Todos entrelaçados pela cultura. Momentos de saudação à vida, ao amor, à alegria e à amizade. Afinal, todos nós estamos entrelaçados na teia da vida. A entrada é franca, mas quem desejar poderá levar um litro de leite ou uma lata de leite em pó a ser entregue à AAMA - Amigas da Mama de Cabo Frio, que estará presente no evento iniciando a campanha do “Outubro Rosa”. Nada melhor que entrelaçar essa causa com um delicioso café e muito papo do bem! A Cafeteria Piazza Navona está instalada na Loja Havan, Rodovia RJ-140, Km 5, Campo Redondo - São Pedro da Aldeia.