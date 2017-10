Atores e personalidades recebem prêmio Jucelino Kubitschek na Camara Municipal do Rio

Atores e personalidades receberam ontem o prêmio Jucelino Kubitschek na Camara Municipal do Rio. A condecoração acontece há 15 anos. Entre os blocos de premiação, o reconhecimento das personalidades cariocas do ano.

Grandes ícones do esporte e exemplos de superação foram homenageados, entre eles Abel Castro, técnico do Fluminense, as atrizes Maitê Proença, Rosamaria Martinho, o músico Wagner Tiso entre outros. Abel emocionado disse que um dia já pensou em deixar o Rio, mas depois viu que precisava lutar pela cidade e preferiu permanecer.

O fundo musical ficou por conta da Orquestra de Sopro da Associação Beneficente Sandra Silva, cujos componentes são pessoas de todas as idades, que, com aulas gratuitas, conseguiram ter acesso ao sonho de aprender a tocar um instrumento. O músico Wagner Tiso apreciou o Projeto e comentou que, "para se dedicar a música temos que ter amor". A atriz Maitê Proença também se emocionou.