Wanderson Lemos apresenta 'Brasil de todos sons' na Casa Porto

O cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical Wanderson Lemos apresenta o show inédito 'Brasil de todos sons' na Casa Porto Rio, dia 06 de outubro, a partir de 19h.

Neste show, canta músicas de discos anteriores e lançamentos mais recentes, antecipando também músicas do seu próximo álbum.

A ideia passeia pelos ritmos brasileiros que dialogam com a arte do cotidiano urbano e popular, proporcionando uma apresentação híbrida e ao mesmo tempo familiar.

'Brasil de todos os sons' demonstra um paralelo entre as diferentes abordagens musicais contemporâneas no Brasil e no mundo. Com uma sonoridade moderna e sua criatividade para descobrir novos formatos, segue desenvolvendo caminhos para a música nacional. Multicultural por vocação, emprega em suas músicas grandes referências de nossa herança cultural eclética, mas sempre evidenciando a nossa brasilidade como já é sua característica.

Wanderson Lemos foi pré-indicado ao Prêmio da Música Brasileira 2016 com seu álbum 'O Couro Come', fez parte da programação oficial da Cidade Olímpica e tem mais 4 outros trabalhos autorais anteriores. Wanderson Lemos já fez concertos na Europa em turnê anterior e suas músicas, carregadas de originalidade, podem ser ouvidas no site e no canal de vídeos Wanderson Lemos Oficial.

Serviço: Wanderson Lemos apresenta 'Brasil de todos os sons'

Data: 06 de outubro, sexta-feira, às 19h

Local: Casa Porto – Largo de São Francisco da Prainha, 4 (entre Pedra do Sal e Praça Mauá)

ingressos: R$ 20,00 (em dinheiro)