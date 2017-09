Tiradentes Cultural recebe a primeira edição da CRIA

Brincadeira, alegria, arte, dança e muita música. Essa é a proposta da Tiradentes Cultural, que traz no mês das crianças uma programação especial repleta de atividades e brincadeiras para os pequenos. Em 07 de outubro, de 13h às 20h, na Praça Tiradentes, o evento tem a primeira edição da CRIA, que reúne uma série de novos projetos infantis. Além disso, os pais podem conferir o repertório do cantor Pedro Gama, que vai do samba ao rock. A entrada é gratuita.

Outubro é o mês das crianças, e com ele a Tiradentes Cultural traz muita brincadeira para meninos e meninas. O evento é composto por uma feira gastronômica para todos os gostos e uma programação cultural diversa, com expositores da área da literatura e moda infantil, além de show de nomes da cena musical carioca. Entre as atrações, a CRIA recebe a oficina de bonecas africanas Abayomi, que ensina todo o processo de criação do brinquedo; o atelier criativo Kalinoscópio, que faz produtos artesanais infantis; a Fécula, que produz acessórios divertidos e inusitados; além da presença da editora Dagoia e da autora do divertido livro “Irineu”.

O Circuito também recebe novidades, como o espaço #10apegos, que expõe histórias infantis, brincadeiras e troca-troca de livros. Entre as atividades, o destaque está o projeto Passarinhar-te, que conta a bonita narrativa de “Igor, o passarinho que não sabia cantar”. O grupo é idealizado por Giovanna e Camilla Farias, que acompanhadas do violão levam os pequenos para um mundo mágico e divertido de fábulas, por meio de diversos ritmos, melodias e sons. A dupla também apresenta repertório de clássicas canções infantis. Outra atração é o movimento Jogos de Bicicleta, que incentiva o uso da bike através de brincadeiras para as crianças, e Juba Libalibre, iniciativa do hair stylish Mairon Rangel, que valoriza as cabeleiras naturais, estimulando ou devolvendo a liberdade para todos os tipos de fios.

A partir de 19h, o cantor Pedro Gama embala o evento com canções inspiradas no dinamismo do samba e energia do rock. O artista é uma das novas e promissoras vozes da música brasileira, e sua experiência nas noites cariocas o tornou uma verdadeira voz da boemia. O show tem repertório baseado no EP de estreia “Condôminos”, que tem composições de Gama, e em releituras de Reginaldo Rossi, Sidney Magal, Caetano Veloso e Timbalada. Ele é acompanhado de Fafá Oliveira (baixo), Arthur Moreno (percussão), Gabriel Diniz (guitarra) e Paulo Cioli (violão).

Tiradentes Cultural é uma iniciativa de espaços culturais localizados no entorno da praça Tiradentes, que se reuniram com o objetivo de potencializar a circulação de pessoas e as atividades culturais nesta região da cidade. Além da programação dos espaços, acontece todo primeiro sábado de cada mês a ocupação da Praça Tiradentes com gastronomia, música, oficinas e programação cultural que muda a cada edição.

Serviço

Circuito Tiradentes Cultural

Data: 07/10/2017 (sábado)

Horário: 13 às 20h

Local: Praça Tiradentes

Endereço: Praça Tiradentes, Centro – Rio de Janeiro/RJ

Entrada: Gratuita

Classificação etária: livre