Show da cantora Laura Zennet anima o Parque das Ruínas neste sábado

O público está convidado para curtir, neste sábado (30/09), a partir das 17h, o show da cantora e compositora brasileira Laura Zennet, que se apresenta no Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas, em Santa Teresa. Com entrada franca, o espetáculo reunirá música, dança, teatro e artes visuais.

A cantora estará acompanhada da guitarra de Sérgio Santiago, do baixo de Wlad Pinto e da bateria de Pedro Moraes. No repertório, músicas do CD "A jornada da cigana através dos quatro elementos".

O centro cultural fica na Rua Murtinho Nobre 169, em Santa Teresa. Informações pelos telefones 2224-3922 e 2215-0621.