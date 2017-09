Orquestra Sinfônica Cesgranrio e Geraldo Azevedo se apresentam no Theatro Dom Pedro

Dando continuidade à série 'Brasilidade', a Orquestra Sinfônica Cesgranrio, sob a regência de Eder Paolozzi, convida Geraldo Azevedo para um concerto especial no dia 07 de outubro, às 19h30, no Theatro Dom Pedro, Petrópolis. As canções terão arranjos originais de Marcelo Caldi. No repertório, 'Táxi lunar', 'Sétimo céu', 'Dia branco', 'Bicho de 7 cabeças', 'Ela e eu', 'Novena', 'Você se lembra', entre outros sucessos do cantor que comemora, este ano, 50 anos da composição de sua primeira obra.

"A música clássica me toca de uma maneira muito particular. Sou grande admirador das Orquestras Sinfônicas e também da sanfona de Marcelo Caldi, músico especial que conheço desde bem jovem e que faz parte de algumas formações de shows que apresento. Somar a minha música a da Orquestra Sinfônica Cesgranrio, regida pelo maestro Eder Paolozzi, será uma honra. Espero que o público sinta toda a energia que a união dos nossos trabalhos levará aos palcos do Sesi, porque, com certeza, esse é um momento desafiador e muito marcante em minha carreira”, diz Geraldo Azevedo.

O projeto tem como objetivo prestar uma homenagem aos grandes nomes da música brasileira, revisitando seus clássicos em versão sinfônica.

"Para nós, da OSC, é uma alegria e um privilégio fazer parte da primeira incursão do Geraldo Azevedo, um artista tão importante para nossa música brasileira, no universo da música clássica. Sua obra é muito rica e permite esse intercâmbio que, nas mãos do talentoso arranjador Marcelo Caldi, se transformou num verdadeiro tesouro sonoro", afirma o maestro Eder Paolozzi.

Serviço: OSC convida Geraldo Azevedo

Data: 07 de outubro, às 19h30

Local: Theatro Dom Pedro - Praça Expedicionários, S/N – Centro, Petrópolis

Ingresso: R$ 34,00 (inteira) e R$ 17,00 (meia-entrada)

Mais informações: (24) 2235-3833