Feira Rio+Design termina neste domingo

Comemorando sua 10ª edição no estado, a Rio+Design inova e traz uma nova proposta de exposição. Batizada de Mercado Rio+Design, a mostra permite que os visitantes, além de conhecerem mais do trabalho de profissionais de renome, adquiram as peças diretamente do produtor.

Realizada pela Secretaria da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, a mostra acontece até domingo (1/10), das 14h às 22h, no Armazém 3, na Avenida Rodrigo Alves, 73, no Centro do Rio.

A mostra é realizada em parceria com a Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e com o Sebrae.

O Estado do Rio é o segundo no total de profissionais de consumo (áreas de Publicidade, Arquitetura, Design e Moda) na Indústria Criativa, segundo o estudo Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, da Firjan, com aproximadamente 37 mil empregos.

A média salarial do setor também está entre as maiores do país, com o valor de R$ 7.183.