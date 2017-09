Documentário “Mi Gente”, sobre igualdade social, terá cenas gravadas no Rio de Janeiro

O documentário “Mi Gente”, dirigido pela equatoriana Jhoselyn Escobar, será rodado na primeira semana de outubro na Cidade de Deus, Rocinha, Piedade e Tomás Coelho e abordará as necessidades e belezas das favelas da América do Sul.

“Mi Gente irá captar a beleza e necessidades de nossas comunidades. O objetivo principal é dar espaço aos “heróis” que trabalham arduamente para fazer de suas cidades um lugar melhor para viver. As fundações que serão entrevistadas fazem um trabalho realmente extraordinário solucionando diferentes problemas sociais. A meta de “Mi Gente” é mostrar o lado bom das comunidades e estimular a ajuda a essas entidades e o desenvolvimento de mais projetos nas regiões mais necessitadas da América do Sul.” Comenta Jhoselyn Escobar.

Jhoselyn, que trabalhou em diferentes entidades sem fins lucrativos dos Estados Unidos e França, selecionou oito instituições de cinco países (Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Uruguai) e a ONG carioca Favela Mundo, que atualmente desenvolve projetos em quatro favelas do Rio, foi a escolhida para mostrar o dia a dia de uma instituição, de seus alunos e da melhoria da qualidade de vida proporcionada por um projeto social dentro das comunidades brasileiras.

“É realmente um prazer para mim ter a Favela Mundo como a organização brasileira representante. Tive a oportunidade de conhecer Marcelo Andriotti, fundador de Favela Mundo, em uma conferência na ONU em 2015. Fiquei realmente impressionada com o trabalho que a organização faz com as crianças das comunidades do Rio de Janeiro. Não tive dúvidas que esta seria a organização para “Mi Gente”. Desde então acompanho as atividades da Favela Mundo pelas redes sociais e matérias na imprensa. Me ilumina a cara e o coração ver tantos sorrisos em crianças, jovens e adultos. É nítido o quanto amam a entidade, é isso que quero captar. Quero que o mundo conheça o trabalho da Favela Mundo e sinta o mesmo que eu”, complementa a diretora, sobre o motivo de ter escolhido a ONG carioca para representar o Brasil.

A instituição, que já beneficiou 4.416 pessoas, está presente atualmente na Cidade de Deus, Rocinha, Piedade e Tomás Coelho e atende 772 crianças, jovens e adultos com atividades que vão de teatro e dança para os pequenos até oficinas de capacitação profissional para os pais.

“Mi Gente” também terá cenas dos projetos Edu 2020 e Fundación Portas (Chile), Light and Leadership e Sacred Valley Project (ambos do Peru), Ninas Sin Miedo e Tin Tin Corre Corre (Colômbia) e OCC- Organizacion para la Proteccion de Cetaceos (Uruguai). As filmagens começaram em 10 de setembro em Lima, chegam ao Rio em 1º de outubro e tem previsão de ser finalizado em novembro, na Colômbia.