Casa de Cultura Laura Alvim celebra 25 anos da Cia Atores de Laura 

O momento é de comemoração para um dos grupos teatrais mais respeitados no Brasil. A Cia Atores de Laura, que completa 25 anos em 2017, vai celebrar a data reunindo seis espetáculos (O Pena Carioca, Absurdo, O Filho Eterno, Adultério, O Enxoval e As Artimanhas de Scapino) do próprio repertório na Mostra “Atores de Laura 25 Anos”, que vai acontecer entre os dias 29 de setembro e 22 de outubro, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, no Rio de Janeiro.

O local para a comemoração não foi escolhido aleatoriamente, já que foi ali, no ano de 1992, que tudo começou. A Cia hoje é formada por sete atores: Ana Paula Secco, Charles Fricks, Leandro Castilho, Luiz André Alvim, Marcio Fonseca, Paulo Hamilton, Verônica Reis e pelo diretor Daniel Herz.

A Cia aproveita a oportunidade e promove uma vaquinha virtual no site https://www.vakinha.com.br/vaquinha/atores-de-laura-25-anos, onde de acordo com a quantia depositada, o contribuinte pode ganhar desde ingresso para peças específicas a passaporte para assistir a todos os espetáculos que estiverem na mostra, assim como um livro da Cia, workshop com os integrantes e uma camisa personalizada. Mas a contribuição precisa ser feita até o dia 25 de setembro de 2017 e pode ser feita no valor mínimo de R$ 30 e valor máximo de R$ 10.000. Mais informações detalhadas no site citado acima.

A programação é bem variada: uma combinação de clássicos, monólogo – o que segundo Daniel Herz é um grande diferencial, uma cia que aposta num espetáculo com um único ator e que fez de Charles Fricks uma unanimidade de excelentes críticas ao interpretar o pai em conflito de “O Filho Eterno”, adaptação do livro de Cristóvão Tezza, que também foi um sucesso de público, a outras adaptações como “O Pena Carioca”, montagem clássica de Martins Pena, a mais recente da trupe, “As Artimanhas de Scapino”, que é um ícone de Molière, na trajetória da Cia, e está há cinco anos sem ser montada. Um trabalho mais físico, que arrebatou muitos prêmios, além de criações coletivas da Cia, com uma vertente importante, como “Enxoval”, “Adultério” e “Absurdo”.

“São 25 anos de construção de valores, de perseverança, revolução na forma de fazer arte e persistência. O sentimento de completar 25 anos de Cia é revolucionário, de resistência e maleabilidade. Um trabalho árduo de pesquisa, aprendendo a lidar com todas as complicações de quem se atreve a viver de teatro no Brasil. Envelhecemos juntos e posso dizer que, ao contrário do casamento, o tempo pra gente só fez bem. Hoje nos respeitamos muito mais. O convívio entre os oito integrantes só amadureceu. E a renovação do desejo, pelo menos para mim, é entrar numa sala para ensaiar”, afirma Daniel Herz.

Foi na Casa de Cultura Laura Alvim que seus integrantes se encontraram. O nome da Cia nasce em homenagem à artista carioca que tanto contribuiu para a cultura do Estado. Laura conseguiu transformar a sua casa em Ipanema num centro cultural, um dos mais bem localizados que temos hoje em nossa cidade, na Avenida Vieira Souto. Sempre foi apaixonada pelo teatro, mesmo nunca tendo tido coragem de seguir sua vontade: o maior sonho de Laura era ser atriz, mas foi contrariada pela família. Com a morte dos pais, Laura passou por momentos financeiros difíceis, mas não a ponto de fazê-la desistir de seu sonho, mesmo após receber propostas milionárias pela casa. Em 1983, prova sua sanidade mental, e em perfeitas condições doa a casa para o Estado para ser utilizada para o fim que sempre sonhou.

Inicialmente fundada e dirigida por Daniel Herz e Susanna Kruger, a Cia Atores de Laura passou, a partir de junho de 2009, a ser constituída por atores reunidos numa cooperativa junto ao diretor Daniel Herz. Os Atores de Laura dedicaram-se desde logo ao trabalho coletivo, com o objetivo de pensar e realizar o ator como força principal do jogo cênico, em torno do qual são construídas, paralela e posteriormente, a direção, a cenografia, a vestimenta e a iluminação. Foi criada no Rio de Janeiro em 1992 e desde então vem se apresentando em várias cidades do Brasil e no exterior (festivais em Lyon, na França e em Córdoba, na Argentina. Tem no seu repertório 23 montagens teatrais – sendo duas para crianças (A casa bem-assombrada, 1998, e a premiada A flauta mágica, 1999).

Consideram o ator como o elemento principal, o agregador e motivo maior da realização dos seus espetáculos, o que se tornou a marca distintiva de seu modo de criação e de produção artística até hoje. Essa opção de trabalho, o empenho em aperfeiçoar constantemente a formação artística de seus integrantes, a sintonia com a renovação da linguagem cênica do teatro contemporâneo, exigência com a qualidade artística dos textos selecionados, e a preocupação com a educação dos jovens e a formação de plateias, certamente são as características que renderam aos Atores de Laura os 24 prêmios de teatro com que foram agraciados seus artistas ao longo da trajetória da companhia, o reconhecimento do público, da crítica especializada e do meio artístico – e, mais importante que tudo, a possibilidade de estar no palco com continuidade e alegria por 25 anos.

No ano 2000, foram convidados para administrar o Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping – um dos maiores (453 lugares) e mais bem equipados teatros da cidade. Na sua sede, os Atores de Laura têm a oportunidade de proporcionar cursos de teatro e formar plateia.

Os números comemorativos mostram que é mais do que o momento de celebrar:

Os atores da cia estiveram em cena por cerca de 70.517 horas. Passaram cerca de 7.880 horas em ensaios. Encenaram 23 espetáculos, somando um público aproximado de 800 mil pessoas. Percorreram por volta de 70 cidades. Conquistaram 24 Prêmios teatrais e receberam mais de 35 indicações.