SP recebe 1ª edição do Italian Film Fest em outubro

A cidade de São Paulo recebe entre os dias 10 e 21 de outubro o Italian Film Fest, festival que trará à capital paulista produções clássicas e contemporâneas do cinema italiano, com o objetivo de proporcionar uma verdadeira imersão na cultura do país da bota.

A seleção dos filmes ainda não foi divulgada, mas a organização já confirmou que está prevista a presença do ator, diretor e cantor Christian De Sica, filho do célebre cineasta Vittorio De Sica (1901-1974). Será a primeira visita do astro ao Brasil.

"Nosso objetivo é celebrar o cinema clássico e contemporâneo, os grandes atores, os autores, os técnicos, as grandes produções e as produções independentes, as novas plataformas, o comércio de conteúdos e de produtos, a fotografia, os documentários, os vídeos industriais, a moda, o costume, a comida e o vinho", explica Alessandro Battisti, diretor do Italian Film Fest.

O festival também terá seleções de animações e documentários italianos e brasileiros, além de filmes independentes produzidos no Brasil e uma retrospectiva em homenagem a Totò (1898-1967), ícone da arte cômica na Itália. Serão exibidos filmes estrelados pelo ator, como: "Guardie e ladri" (1951), de Mario Monicelli e Steno; "Miseria e nobiltà" (1954), de Mario Mattòli; "L'oro di Napoli" (1954), de Vittorio De Sica; e "Napoli milionária" (1950), de Eduardo De Filippo.

A neta de Totò, Elena De Curtis, deve ser uma das convidadas de honra do festival, assim como o ator Franco Nero, que também será homenageado. E o evento não ficará restrito às telonas. A programação inclui um concerto ao vivo com músicas de clássicos do cinema italiano e um workshop para incentivar a colaboração entre Brasil e Itália.

Serviço: Italian Film Fest De 10 a 21 de outubro Entrada grátis - Unibes Cultural - Rua Oscar Freire, 2500 - Sumaré - CCSP - Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso - Circuito Spcine Roberto Santos - R. Cisplatina, 505 - Ipiranga - FAAP - R. Alagoas, 903 - Higienópolis - Instituto Europeu di Design (IED) - R. Maranhão, 617 - Higienópolis - Instituto Italiano de Cultura - Av. Higienópolis, 436 - Higienópolis.