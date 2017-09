O ‘Pequeno Grande Circo Brasil’ invade o TeatroSesi Caxias

Tem atração para a criançada e para toda a família no fim de semana? Tem, sim senhor! Promovido pelo Sesi Cultural, o infantil 'Pequeno Grande Circo Brasil' mostra que a Baixada Fluminense sempre contou com circos familiares, que sobrevivem em pequenas comunidades e bairros, e protegem sua cultura “aos trancos e barrancos”.

A apresentação acontecerá no próximo sábado, 30 de setembro, às 15h, no Teatro Sesi Duque de Caxias .

O espetáculo homenageia o modo de vida circense comparando-o à resistência cotidiana de todos os brasileiros. A atração infantil conta com uma pesquisa de musicalidade e corporeidade nacional e é composta por diversos números, como: malabares, contorção, acrobacia, pirofagia, adágio, pas de deux e palhaçaria.

No Sesi Caxias, as vendas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h. Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao Sesi pagam meia-entrada.

Serviço: 'Pequeno Grande Crico Brasil'

Data: 30 de setembro, sábado, às 15h

Local: Teatro Sesi Caxias - Rua Arthur Neiva, 100 - Bairro 25 de agosto - Duque de Caxias

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Mais informações (21) 3672-8369 ou www.firjan.com.br