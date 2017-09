'Mostra Diálogos Ausentes' e exposição 'Conceição Evaristo' são destaques culturais na Maré

Neste sábado, dia 30 de setembro, o Itaú Cultural abre simultaneamente no Rio de Janeiro, na Maré, duas exposições: a ‘Mostra Diálogos Ausentes’, em parceria com o Observatório de Favelas, e a exposição ‘Conceição Evaristo’, em parceria com a Redes da Maré.

Desdobramento da ‘Ocupação Conceição Evaristo’, realizada no Itaú Cultural, em São Paulo, entre maio e junho desse ano, a exposição ‘Conceição Evaristo’ acontece no Centro de Artes da Maré, trazendo ao público a trajetória pessoal e profissional da escritora e ativista do movimento negro, que dá nome à mostra.

Nela, a vida, obra, influências e referências da autora podem ser conferidas em fac-símiles de documentos, textos, fotografias, audiovisuais, cartas e manuscritos de poemas e contos. Lambe-lambes com trechos de textos e poemas dela serão distribuídos para o público.

Colocando a produção artística negra em foco, a ‘Mostra Diálogos Ausentes’ será realizada no Galpão Bela Maré, apresentando obras de 17 artistas negros brasileiros das artes visuais, cênicas e do audiovisual, entre individuais e coletivos, como André Novais, Eneida Sanches, Dalton Paula e Coletivo Negras Autoras.

Com curadoria de Rosana Paulino e Diane Lima, a exposição trata das questões raciais por meio de posicionamentos artísticos traduzidos em objetos, instalações, vídeo performances, fotografias, esculturas e projeções. A linha curatorial desta mostra deriva de uma série de encontros com o mesmo nome realizados durante este ano e o ano passado no instituto, com o objetivo de analisar e dialogar entre público, artistas e especialistas a representação dos negros nos diversos segmentos artísticos e expressões culturais. No Rio, a edição desta mostra conta com obras que não foram vistas em São Paulo, de Eustáquio Neves, Heberth Sobral e Gessica Justino – esta última é carioca, como Yasmin Thayná e Aline Motta também com trabalhos ali presentes.

Serviços:

Exposição 'Conceição Evaristo', em parceria com com a Redes da Maré

Abertura: 30 de setembro (sábado), às 16h

Visitação: 3 de outubro a 10 de dezembro. De segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 21h. Sábados, das 9h às 13h

Local: Centro de Artes da Maré - Rua Bittencourt Sampaio, 181 - Nova Holanda, Maré

Entrada gratuita

'Mostra Diálogos Ausentes', em parceria com o Observatório de Favelas

Abertura: 30 de setembro (sábado), às 16h

Visitação: 1 de outubro (domingo) a 10 de dezembro (domingo). Terça-feira a domingo, das 10h às 19h

Local: Galpão Bela Maré - Rua Bittencourt Sampaio, 169, Maré (entre as passarelas 9 e 10 da Avenida Brasil)

Entrada gratuita

Classificação indicativa: 14 anos