Festa Love Sessions acontece pela primeira vez no Maracanã, dia 7 de outubro

Depois da festa de quatro anos que lotou o Píer Mauá com mais de 6 mil pessoas, a Love Sessions acontece pela primeira vez no gramado do Maracanã, na área atrás do gol, no dia 7 de outubro. Apesar de ser no estádio, o evento, que comemora sua 30ª edição, terá clima mais intimista: a capacidade será de 3 mil ingressos.

No line up, do house ao techno, estão o duo brasileiro Elekfantz, formado por Daniel Kuhnen e Leo Piovezani; Capute & Moa (MG); a cantora e DJ Thaís Barja (RJ); Dan Lypher (SP) versus D-Groov (RJ); Hot Bullet (SP); e Natural Motion (RJ).

A Love Sessions acontece das 23h às 07h, mas a festa contará com after party oficial, na Gamboa 345, a partir das 7 da manhã

A Love Sessions acontece das 23h às 07h, mas a festa contará com after party oficial, na Gamboa 345, a partir das 7 da manhã. Entre as atrações, estão Volkoder (DJ Revelação e Melhor Produtor/Remixer, Prêmio Rio Music Conference 2015), André Gazolla versus Ricardo Farhat, Class G e TouchTalk. O fotógrafo Patrick Gomes será responsável pelos registros do evento.

O público poderá comprar o bilhete somente para a festa no Maracanã ou para curtir o dia de domingo na Gamboa, mas há desconto para quem comprar o combo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Bilheteria Digital. Os registros desta edição serão feitos pelo fotógrafo Patrick Gomes, e estarão disponíveis nas redes sociais da Love Sessions após o evento.

Serviço: Love Sessions

Data: sábado, 7 de outubro, das 23h às 7h

Local: Estádio do Maracanã - Av. Pres. Castelo Branco - Maracanã

Ingressos e mais informações: Bilheteria Digital