Conheça detalhes das 7 maravilhas do mundo moderno

Pouco mais de 10 anos após a eleição que consagrou as sete novas maravilhas do mundo, os roteiros turísticos para essas obras podem ser uma fonte de inspiração para quem busca uma nova aventura. Entre os escolhidos, em uma votação que contou com a participação do público em uma das etapas, estão o famoso Coliseu, em Roma, o Taj Mahal, na Índia, e o Cristo Redentor.

Mas, você sabe como visitar e o que ver em cada um dos novos escolhidos? Um site italiano, o Kayak, montou uma lista de fatos interessantes sobre cada um dos pontos. Confira.

A Grande Muralha da China (China): Declarado patrimônio mundial da Unesco em 1987, a construção se estende por pouco mais de 21 mil quilômetros, entre o norte da China e a Mongólia. As partes mais antigas da muralha possuem dois mil anos

Petra (Jordânia): Este sítio arqueológico localizado na Jordânia é a atração turística mais visitada do país. Provavelmente construída em 312 a.C, Petra sobreviveu ao tempo e desastres naturais. Sua incrível arquitetura de pedra impressiona pela riqueza de detalhes.

Coliseu (Itália): Podendo acomodar cerca de 75 mil pessoas, o Coliseu é uma das atrações turísticas mais visitadas da Itália. O monumento recebia antigamente espetáculos públicos, como caças e execuções, além de lutas entre gladiadores.

Chichén Itzá (México): O complexo arqueológico, um dos mais famosos e mais preservados do mundo, está localizado no norte da península de Yucatán e é uma das construções mais importantes da antiga população maia.

Machu Pichu (Peru): O sítio arqueológico mais famoso do Peru e a preciosa herança inca situa-se no vale do Uruubamba. O próprio nome, que significa "montanha velha", é emblemático da sua posição e estrutura: ele está a 2.453 m acima do nível do mar e é uma verdadeira cidade antiga, que dividida em setores, possui templos, terraços e canais de água.

Taj Mahal (Índia): O mausoléu histórico de Agra sempre foi uma das estruturas arquitetônicas muçulmanas mais visitadas da Índia e do mundo. A obra foi realizada entre 1632 e 1653, a mando do imperador Shah Jahan, em uma homenagem a sua esposa Aryumand Banu Begam.

Cristo Redentor (Brasil): Com pouco mais de 700 metros e localizado no topo Corcovado, o construção é um símbolo do Rio de Janeiro. O monumento foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931.