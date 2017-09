'Templo de Hércules' será reaberto em Tivoli, na Itália

Após séculos de abandono e anos de restauração, o templo de Hércules, localizado em Tivoli, na província de Roma, será reaberto ao público em todos os fins de semana a partir deste próximo sábado (30).

Segundo o diretor do santuário, Andrea Bruciati, a partir de março de 2018 está prevista a abertura diária do local. "Estamos nos concentrando em uma abordagem diferente, uma vida de empenho na arte contemporânea para entender a metamorfose do templo que há dois mil anos continua vivendo as suas estratificações e suas contradições. Nosso desafio é esse, criar um modelo de cultura sustentável", disse Bruciati.

O último processo de restauração do local começou em 2011, com um financiamento de 15 milhões de euros, sendo sua maior atração o teatro romano de 700 lugares, que também foi revitalizado. A estrutura está localizada em uma colina de 235 metros de altura, o que permite ver até a cidade de Roma.

Famoso no período do Império Romano, o templo de Hércules foi construído entre os séculos 1 e 2 a.C. em homenagem ao herói grego, patrono da cidade de Tivoli.