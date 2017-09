Consumo de vinho aumenta entre os 'millennials', diz estudo

Não é novidade que o vinho é apreciado por diversas pessoas ao redor do mundo - não importando o sexo e nem a idade. Mas, segundo uma análise da empresa de comunicação Maxfone divulgada nesta quinta-feira (28), o consumo da bebida aumentou entre jovens de 18 a 35 anos nos últimos meses.

Através de um processo de monitoramento de dados, a plataforma SocialMetters Analysis apontou uma evolução no mercado de vinho entre junho e setembro deste ano e, grande parte desta crescente, foi causada pelo aumento do consumo de pessoas da geração "millenial" - nascidas entre as décadas de 1980 e 1990.

A análise mostrou também que atualmente as mulheres são as que mais compram vinhos em todo o mundo, representando 51% do mercado. No entanto, a escolha de tipos diferentes da bebida muda entre as consumidoras femininas.

"Os dados em nossa posse, decorrentes do histórico de compras dos nossos 60.000 clientes, mostra que a tipologia de vinho difere entre homens e mulheres entre os millennials. É ainda evidente que elas consomem mais espumantes do que vinho tinto, por exemplo", explica Marco Magnocavallo, fundador da Tannico - empresa que comercializa vinhos-.

Ele ainda cita que os jovens da geração "millenial" consomem bebidas de marcas que inovam na forma de veiculação.

"Os millenials são mais sensíveis aos vinhos que estão trabalhando com uma comunicação transversal e que não só se comunicam com o estereótipos clássicos do mundo do vinho. A análise é uma imagem da atual situação", concluiu.