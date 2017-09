'Alice no País das Maravilhas' tem apresentação gratuita no São Gonçalo Shopping neste domingo

O Clubinho na Alegria deste domingo, dia 1º de outubro, vai mostrar para a criançada que muita magia e aventura podem acontecer no mundo encantado. Pelo menos, dos que estrelam o Teatrinho 'Alice no País das Maravilhas', que terá apresentação gratuita às 17h na Praça de Alimentação do São Gonçalo Shopping. Na história, a jovem Alice cai na toca do coelho e retorna ao excêntrico e mágico País das Maravilhas, onde esteve pela primeira vez quando era criança.

Contando com loucos e divertidos aliados, como o Chapeleiro Maluco, o Coelho Branco e o Gato de Cheshire, ela embarca numa jornada alucinante para descobrir seu verdadeiro destino.

Espetáculo 'Alice no País das Maravilhas' vai mostrar para a criançada que muita magia e aventura podem acontecer no mundo encantado

Prepare-se para ser mais uma carta na manga, neste emocionante jogo entre duas rainhas, a bela Rainha Branca e sua malvada irmã mais velha, a Rainha Vermelha, que disputam o poder do mundo subterrâneo, e onde todas as peças já estão sobre o tabuleiro.

Serviço Teatrinho 'Alice no País das Maravilhas'

Data: 01 de outubro, às 17h

Local: Praça de Alimentação - Avenida São Gonçalo 100, Boa Vista, São Gonçalo

Entrada franca

Classificação indicativa: livre