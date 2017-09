Teatro Sesi Caxias apresenta' Perdoa-me por amar', neste sábado, 30 de setembro

O verdadeiro amor é para vida e para morte. Esse é o recado do espetáculo solo 'Perdoa-me por amar', em que a atriz Vânia Santos incorpora cinco personagens femininas simultaneamente.

A cada cena, o mundo dessas mulheres se abre, revelando verdades, sonhos, desilusões e a fragilidade da existência. A peça, apresentada no próximo sábado (30.09), às 19h, no Teatro Sesi Duque de Caxias (Rua Arthur Neiva, número 100, bairro 25 de Agosto), propõe uma dinâmica de interpretação e composição cênica no mesmo tempo e espaço teatral. Promovida pelo Sesi Cultural, a atração tem ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada).

Eros e Tanatos, instinto e razão, liberdade e escravidão voluntária, são as categorias de pensamentos que norteiam a composição das personagens. Dessa forma, a encenação propõe argumentos e símbolos das justificativas da consciência humana, sufocada pela sempre presente culpa pelo Pecado Original.

A ideia de 'Perdoa-me por amar' nasce de uma frase rodriguiana: “O verdadeiro amor é para vida e para morte”. O espetáculo utiliza as estéticas dos teatros intimista (Strindberg) e das fontes (Grotowski), além da dança japonesa butoh (Kazuo Ono), percorrendo os labirintos do Pecado Original, cujo mito é fundamental para a construção do título de 'Anjo Pornográfico', dado ao grande dramaturgo Nelson Rodrigues.

No Sesi Caxias, as vendas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h. Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao SESI pagam meia-entrada. Mais informações (21) 3672-8369 ou na página do SESI Cultural: http://www.firjan.com.br/sesi/qualidade-de-vida/guia-sesi-cultural/pagina-principal/

Serviço: 'Perdoa-me por amar'

Data: 30 de setembro, sábado, às 19h

Local: Teatro Sesi Caxias - Rua Arthur Neiva, 100 - Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: (21) 3672-8369 ou teatrosesi.caxias@firjan.org.br