José Henrique Nogueira apresenta shows para crianças em outubro

Há mais de 30 anos, o compositor José Henrique Nogueira dedica boa parte de seu trabalho à infância. Já foi professor de 13 escolas e creches no Rio e compôs dois CDs com canções para os pequenos. Em agosto, apresentou o espetáculo José Henrique para Crianças no Teatro Café Pequeno, no Leblon.

O sucesso foi tanto que recebeu convites para ampliar a temporada. Em outubro, o artista reapresenta o show nos dias 1º, no Centro Municipal de Referência da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca, e 14, no Teatro do Parque das Ruínas, em Santa Teresa.

Com direção musical de Lui Coimbra, que também participa com violão, violoncelo e charango, José Henrique (voz e violão) vai apresentar 12 músicas dos CDs Curiosa Idade Musical 1 e Curiosa Idade Musical 2, entre elas, os sucessos 'Foguete', 'O mosquito' e 'Laranjeiras'. A cenógrafa Susana Lacevitz inspirou-se nas folhas e cores da natureza do bairro das Laranjeiras para criar um belo quebra-cabeça circular no fundo do palco.

A banda conta ainda com David Willian, no teclado e acordeão, Naife Simões, na percussão, e Rê Freitas, na flauta. Na dramatização, Marcia Valença interage com o público a partir de brinquedos e gestos. “É um show não apenas para as crianças, mas para todos que têm a alma infantil e curtem esse universo”, diz José Henrique.

Idealizador e coordenador da escola de música Espaço 23, José Henrique Nogueira oferece contato com instrumentos e ritmos para crianças a partir de dois anos. Entre as atividades, a musicoterapia é um dos destaques do estúdio em Laranjeiras. “Esse trabalho me faz perceber a individualidade, a característica e o interesse musical de cada um. Atualmente trabalho também com autistas, portadores de síndrome de Down e outras. É muito gratificante ver a evolução dos alunos”, diz.

Para 2018, José Henrique Nogueira prepara um novo disco, Urbano, desta vez focado no universo adulto. O CD segue a linha do primeiro trabalho solo, Caiçara, com canções autorais instrumentais. “Esse projeto tem um caráter mais conceitual e está sendo produzido em parceria com amigos como Guto Goffi, Nilo Romero e David Ganc”, antecipa.

Ficha técnica

Direção musical: Lui Coimbra

Cenografia: Susana Lacevitz

Dramatização: Marcia Valença

Voz e violão: José Henrique Nogueira

Violão, violoncelo e charanga: Lui Coimbra

Teclado e acordeão: David Willian

Percussão: Naife Simões

Flauta: Rê Freitas

Serviço: José Henrique para Crianças

Data: 1º de outubro, domingo, às 16h

Local: Centro Municipal de Referência da Música Carioca Artur da Távola - Rua Conde de Bonfim, 824, Tijuca

Ingressos: R$ 20,00 inteira; R$ 10,00 meia-entrada e crianças

Mais informações: 3238-3831

Data: 14 de outubro, sábado, às 11h

Local: Parque das Ruínas – Rua Murtinho Nobre, 169, Santa Teresa

Ingressos: R$ 30,00 inteira; R$ 15,00 meia-entrada e crianças

Mais informações: 2215-0621