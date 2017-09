Café Pequeno recebe o show 'Relógio de Dali' dia 05 de outubro

A Fetaerj - Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, que assumiu a residência artística do Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon, apresenta, a cada semana, o projeto 'Café Pequeno em bom som'. Com curadoria e produção de Roberto Jerônimo, projeto pretende oferecer aos amantes da música popular brasileira, uma série de shows diversificados.

No dia 05 de outubro, 20h, acontece o show 'Relógio de Dali' em que o quarteto formado pelos músicos Yuri Villar, Victor Ribeiro, Pablo Arruda e Lourenço Vasconcellos propõem ao público uma experiência musical contagiante!

Quatro jovens instrumentistas, compositores e arranjadores carregam uma bagagem musical extensa e variada, com influências de jazz, rock, música erudita, choro e outros ritmos regionais brasileiros. A formação de saxofone, violão de 7 cordas, baixo e bateria, traz para o quarteto uma sonoridade bem surpreendente e incomum no universo da música instrumental. Tendo participado de importantes festivais no Rio de Janeiro – tais como Festival Villa Lobos, FIL-Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens, TAU Jazz Festival, Village Jazz Festival, Dia da Música, entre outros - o Relógio de Dalí segue em apresentações impactantes que sempre marcam a plateia pela performance e pelo colorido das composições e arranjos!

No show, com duração de aproximadamente 1h15min, apresentarão um repertório com composições do álbum 'Relógio de Dalí' e inéditas dos quatro integrantes.

Serviço: 'Relógio de Dali'

Data: 05 de outubro, quinta-feira, às 20h

Local: Teatro Municipal Café Pequeno - Av. Ataulfo de Paiva 269 – Leblon

Ingressos: R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia)

Classificação indicativa: Livre

Mais informações: (21) 2294-4480