Parque das Ruínas recebe Laura Zennet

O público carioca novamente terá a oportunidade de ouvir o som de Laura Zennet. Dessa vez, a cantora fará um show gratuito na parte externa do Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas, em Santa Teresa, no sábado, 30 de setembro, a partir das 17h. Na apresentação, ela vai contar a jornada de uma cigana através dos elementos da natureza - ar, terra, fogo e água -, nas quatro músicas do repertório do álbum, as autorais 'Delírio', 'Trilhas Marginais', 'Dentes do destino' e 'Flu(ir)', numa mistura do velho rock and roll com outros gêneros, como blues e jazz.

Além disso, também fará releituras de algumas canções, como 'Dusty Road'(Susan Santos), além da canção 'Meggyújtottam A Pipám' (Besh O Drom), em uma homenagem a Hungria, país onde morou e estudou música.

Na apresentação, Laura Zenneth vai contar a jornada de uma cigana através dos elementos da natureza - ar, terra, fogo e água

“No show do Parque das Ruínas, o meu objetivo é integrar música, dança e interpretação e quero passar uma experiência sinestésica para quem assiste, de uma forma que a pessoa seja "abraçada" em todos os sentidos, através das sensações e percepções. Espero que todos gostem do que estou preparando”, diz Laura Zennet, que estará acompanhada dos músicos Luiz Urjais (bateria), Claudio Sangito (guitarra) e Wlad Pinto (baixo).

A cantora nasceu em Rotterdam, na Holanda, e, com três meses, foi morar na cidade mineira de Belo Horizonte com os pais, onde ficou até 2010, quando se mudou para o Rio de Janeiro para se dedicar totalmente à carreira musical. Ela começou cedo na música. Aos sete anos, foi matriculada em um centro de musicalização infantil, e, ainda na infância, se encantou pela dança e teatro. Atuando em várias áreas e estilos, imprime a sua identidade a cada trabalho. Foi integrante do coletivo Cavalo Preto, safra de jovens cantores e compositores do Rio de Janeiro, participou de alguns shows com a renomada Blitz, e se apresentava na noite, com banda, interpretando releituras de grandes artistas do rock, que estão entre as suas influências musicais: Janis Joplin, AC/DC, Alanis Morissette, The Police, Led Zeppelin, entre outros.

Serviço: Show da cantora Laura Zennet

Data: Sábado, 30 de setembro, às 17h

Local: Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas - Rua Murtinho Nobre, 169 – Santa Teresa

Entrada grátis

Classificação etária: Livre

Mais informações: (21) 2215-0621

Obs.: Em caso de chuva, o evento será cancelado.