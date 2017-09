'O Burburinho' apresenta edição primavera no Jockey em outubro

Nos dias 07 e 08 acontece mais uma edição do ‘O Burburinho’ no Jockey Club Brasileiro. O festival, criado em 2012, reúne diversas marcas focadas no público infantil e oferece uma gama de atividades durante todo o dia.

O clima do festival é ideal para quem busca diversão, novidades e opções deliciosas de gastronomia. As empresárias Patrícia Lima, Patrícia Machado e Vânia Fillippo se preocupam em propiciar aos seus visitantes um local especial possibilitando momentos felizes e em família. Desde a infraestrutura, especialmente pensada, para oferecer conforto e relaxamento, até as atrações, o festival é um dos eventos mais diferenciados no mundo infantil atualmente.

'O BUrburinho - edição Primavera': O clima do festival é ideal para quem busca diversão, novidades e opções deliciosas de gastronomia

“O Burburinho não é somente uma feira de moda com produtos diferenciados e novos talentos. É muito mais do que isso, é a oportunidade de estar em um espaço aberto vendo seus filhos brincarem; é estar em um local com as melhores opções de gastronomia, moda e decoração no segmento infantil; é uma experiência para vivenciar com toda a família”, diz Patrícia Lima.

A próxima edição do evento será no Jockey Club Brasileiro e, mais uma vez, irá proporcionar momentos inesquecíveis. Dessa vez, serão dois dias de evento (​7 e 8 de outubro) para entreter pequenos e grandinhos. Crianças e pais poderão curtir as atividades oferecidas pelo projeto cultural, como oficinas artísticas, gastronomia, moda, atividades lúdicas e muito mais.

E, para fechar o ano, a última edição acontece nos dias 25 e 26 de novembro no Jockey Club Brasileiro.

Serviço O Burburinho

Data: 07 e 08 de outubro, das 12h às 20h

Local: Jockey Club Brasileiro - Praça Santos Dumont, 31 - Gávea

Entrada Gratuita

Classificação indicativa: Livre