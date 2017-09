Em Milão, modelos dos anos 90 desfilam em homenagem a Versace

Consideradas as principais modelos dos anos 1990, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Helena Christensen e Carla Bruni voltaram à passarela da Semana de Moda de Milão em desfile para homenagear o estilista Gianni Versace.

Após 20 anos do assassinato do italiano, sua irmã, Donatella Versace, que assumiu a direção da marca, reuniu, no último fim de semana, cinco "supermodelos" e surpreendeu a plateia com um espetáculo emocionante.

Juntas, as top models desfilaram com vestidos longos metalizados, um dos looks mais emblemáticos da marca. As peças fazem parte da nova coleção, inspirada nas produzidas por Gianni, entre 1991 e 1995.

O desfile foi realizado ao som de "Freedom" de George Michael.O objetivo era recriar um dos momentos mais icônicos de Gianni, quando, em 1991, encerrou um desfile com quatro modelos abraçadas ao som da mesma música, enquanto o cantor, falecido em dezembro de 2016, estava na plateia.

"Hoje não estou triste. Estou feliz, porque depois de 20 anos, pude finalmente fazer isso com um sorriso na cara", confessou Donatella em uma publicação no Instagram.