Com bandas dos anos 90, Rock in Rio encerra edição de 2017

Após a passagem de grandes nomes da música internacional e nacional, o Rock in Rio encerrou sua edição de 2017 na madrugada desta segunda-feira (25). The Offspring, Sepultura e Red Hot Chili Peppers foram os destaques do último dia do evento, mostrando a força da música dos anos 90.

Outra atração do encerramento do Rock in Rio foi a banda brasileira Capital Inicial, que, participando pela quinta vez do festival, tocou os seus sucessos e aproveitou o momento para fazer protestos políticos.

Como em 2013, Jared Leto, vocalista do grupo 30 Seconds to Mars, andou de tirolesa, tomou açaí e fez muita festa no palco do Rock in Rio.

Tocando 16 músicas em pouco mais de uma hora e meia, o grupo Red Hot Chili Peppers conquistou o público no show de encerramento do evento.

Apesar do Rock in Rio ter começado de forma negativa pelo cancelamento do show da cantora Lady Gaga, o festival foi um enorme sucesso na opinião do público. Nomes de peso passaram pelos palcos do festival, como Justin Timberlake, Aerosmith, Bon Jovi, Maroon 5 e Guns N' Roses.

Para a alegria de quem ficou com um gostinho de "quero mais", foi divulgado no site oficial do evento que o Rock in Rio voltará ao Brasil em 2019. Ainda segundo a produção, a edição de 2018 será na cidade de Lisboa, em Portugal.

Com 700 mil ingressos vendidos, a vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina, comemorou o sucesso do evento. "O Rock in Rio é a certeza de que podemos e conseguimos resgatar a felicidade e a autoestima do brasileiro. Não vamos abrir mão da sua raiz e de onde demos vida a todos os nossos sonhos. Estamos aqui, vendo nestes sete dias, que é possível sim transformar vidas e trazer alegria para as pessoas", afirmou.(ANSA)