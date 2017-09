Tortura durante ditadura militar é retratada em espetáculo teatral em Petrópolis

A ação de 'Fábrica de Chocolate' se desenvolve durante a ditadura militar, quando um operário morre após ser torturado pelos agentes da repressão. Na peça, o órgão repressor tenta provar que o assassinato foi, na verdade, um suicídio, e que a vítima parece ter se enforcado. Os personagens são funcionários do Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) e são encarregados de “resolver os caminhos” dos investigados.

O espetáculo será apresentado no Theatro D. Pedro, na próxima quinta-feira, 28 de setemrbo, às 20h, pelo Sesi Cultural.

Escrita por Mário Prata em 1979, logo após a morte do jornalista Vladmir Herzog, é a única peça acerca da época da ditadura que foca a ação nos torturadores. O espetáculo mostra por dentro dos porões da tortura, em diabólica rotina, o aparelho policial-militar encarregado de anular qualquer cidadão suspeito de incompatibilidade ativa com o regime vigente.

São mostrados diversos escalões do governo repressivo, do carcereiro torturador às patentes superiores, com diálogos dinâmicos, mordazes e inteligentes. A direção é de Luiz Furlanetto e o elenco conta com Adriana Torres, André Cursino, Daniel Villas, Diogo Pivari, Henrique Manoel Pinho e Ricardo Damasceno.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Theatro D. Pedro (aberta das 14h às 20h) e custam R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia). Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao SESI pagam meia-entrada.

Ficha técnica

Texto: Mário Prata

Direção: Luiz Furlanetto

Elenco: Adriana Torres, André Cursino, Daniel Villas, Diogo Pivari, Henrique Manoel Pinho e Ricardo Damasceno

Cenografia e direção de arte: José Dias

Figurinos: João de Freitas Henriques

Iluminação: Henrique Manoel Pinho e Daniel Villas

Trilha sonora: Mario Portella

Design gráfico: Alexandre Reis

Fotos: Kiko Ferreira e Chico Lima

Produção executiva: Henrique Manoel Pinho

Gestão de projeto: Daniel Villas

Direção de produção: Daniela Abreu (AR Produções Artísticas)

Realização e supervisão artística: Hermes Frederico e AR

Produções Artísticas

Foto: Kiko Ferreira e Meg Lopes

Serviço: 'Fábrica de Chocolate'

Dia: 28 de setembro, às 20h

Local: Theatro D. Pedro - Praça Expedicionários, s/n – Centro

Ingressos: R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos