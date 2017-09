RS: Varal Fotográfico mostra o dia a dia de engraxates

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) recebe o Varal Fotográfico - Street Photography 'Ofícios da Praça', do fotodocumentarista Jorge Aguiar. A mostra, que reúne trabalhos das fotógrafas do Coletivo 3M, Andressa Barros, Jackie Surreaux e Rosane Ochoa, sobre o dia a dia de dois engraxates, acontece na quarta-feira (27), das 13h às 20h30, na Travessa dos Cataventos.

“Para as fotógrafas, não existe limite criativo e de composição. Quanto ao observador, ficará a sensação de estar naquele lugar, vivendo aquele momento e até imaginando o cheiro da rua. O objeto fotografado ocupa posição fundamental para o desencadeamento da epifania da criação artística, esta súbita sensação de realização ou compreensão da essência ou o significado do objeto na cena”, explicou Aguiar.

A fotografia de rua ou street photography é um gênero apaixonante para quem gosta de comportamento humano. Observar as pessoas na rua, capturar momentos singulares que seriam perdidos no próximo instante, registrar os costumes de uma época: esses são apenas alguns motivos que instigam o fotógrafo de rua.

Sobre Jorge Aguiar

Fotojornalista há 40 anos, Jorge Aguiar trabalhou no Jornal do Comércio e no extinto Diário de Notícias. Participou de exposições internacionais na Espanha, França, Portugal, Japão e Iraque. É fundador do Instituto Luz Reveladora Photo da Lata, instituição sem fins lucrativos que ministra oficinas de pinhole a jovens e adultos em áreas de vulnerabilidade social. Com o projeto Photo da Lata/Fotógrafos Comunitários, recebeu, em 2003, o Prêmio Direitos Humanos da Unesco como melhor projeto de divulgação dos direitos humanos no Rio Grande do Sul.

SERVIÇO

O quê: Varal Fotográfico - Street Photography 'Ofícios da Praça', com curadoria de Jorge Aguiar

Quando: Quarta-feira (27), das 13h às 20h30

Onde: Travessa dos Cataventos da CCMQ (Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico, Porto Alegre)