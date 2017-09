Editora Imeph participa da III Feira Nordestina do Livro de Pernambuco

Editora Impeh participa da Fenelivro, que acontece de 20 a 24 de setembro no Centro de Convenções do Pernambuco. Nas fotos, o Poeta chico Pedrosa declamando; Ele tem 81 um anos, é um grande autor.

A Editora Imeph atua no desenvolvimento de projetos, assessoria técnico-pedagógica, capacitação de pessoal, promoção de eventos, avaliação discente/docente e produção de livros e materiais didáticos para a área da Educação. Desde 2001, realiza projetos inovadores de Formação voltados para: Educadores Infantis, Professores de Jovens e Adultos, Professores em Educação Inclusiva, Educadores do Ensino Fundamental I e II bem como Formação de Gestores e de alunos monitores.

Edita livros didáticos de reconhecida qualidade. Na área de literatura, edita autores de renome nacional e prioriza a publicação de textos regionais e locais. Dispõe de livros didáticos (2º ao 9º ano) e de Literatura infanto-juvenil que atendem à Lei 11.645/2008 no estudo da temática afro-brasileira e indígena, colaborando para a descoberta da nossa identidade, fortalecimento de nossos valores e valorização de nossa cultura.

Poeta chico Pedrosa declamando

Participa do Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, com o material estruturado Aprender Construindo e com livros de literatura infantil. A Editora Imeph desenvolve o projeto Nas Ondas da Leitura, em que são trabalhados de forma interativa o desenvolvimento da criatividade, a autonomia de pensamento, a arte em suas diversas manifestações, a escrita e a leitura.